Калуга, 13 июня, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Калуге 13 июня на территории государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского открылся ежегодный космический фестиваль «108 минут», посвященный 60-летию первого полёта человека в космос. Фестиваль проходит во второй раз. Дата его проведения выбрана не случайно. 13 июня 1961 года первый космонавт планеты Юрий Гагарин заложил символический камень в фундамент исторического здания музея истории космонавтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов фестиваля.

Gmik.ru В музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Миссия фестиваля — приблизить человека к звёздам, увлечь его космосом и наукой. Фестивальное пространство объединяет представителей предприятий ракетно-космической отрасли, организаций, деятельность которых связана с космической тематикой и с космическим образованием, музеев космического профиля, учреждений культуры, образовательных учреждений, популяризаторов науки, деятелей искусства, в творчестве которых звучит тема космоса и космонавтики. В рамках деловой программы фестиваля состоится конференция Ассоциации музеев космонавтики России.

В программе фестиваля — встречи с летчиками-космонавтами, литературный коворкинг с писателями-фантастами, выступления калужских поэтов, школа блогеров, экспонаты и шоу от музея занимательной науки «Безумная Лаборатория» и группы компаний «Экспони» и многое другое. На тематических площадках организованы музыкальные перфомансы, концерты, кинопоказы, выставки, мастер-классы, спортивные соревнования, космомаркет, круглые столы. Мероприятия космического фестиваля бесплатны.