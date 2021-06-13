13 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не обеспокоен предстоящими переговорами президента США Джозефа Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, потому что принципиальная позиция Украины — не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за спиной Украины.

Оксана Переможенко, , 11:59 — REGNUM Официальный Киев не обеспокоен предстоящими переговорами президента США Джозефа Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Принципиальная позиция Украины — не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за спиной Украины. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы украинского МИД, формулировка «никаких разговоров об Украине без Украины» является «закомплексованным бредом».

«Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: никаких договоренностей об Украине без Украины», — цитирует дипломата издание «Страна.ua».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Mfa.gov.ua

По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, это две принципиально разные концепции.

«Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент [США] Байден будет говорить с [президентом России] Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине, за нашей спиной (без нас). И это совершенно жесткая и принципиальная позиция», — подчеркнул Кулеба.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие с иронией восприняли заявление главы внешнеполитического ведомства Украины, отметив, что официальный Киев будет делать то, что ему скажут, и никто не будет интересоваться мнением украинской власти.

«Прикажут — все воспримите, как всегда», — написала Наталия М.

«Воспримут, ещё как, и ботинок американский поцелуют», — добавила Галина Г.

МИД Украины DDima

«Не слишком ли много они о себе возомнили? Есть более могущественные силы. И не таким, как Кулеба, заигрывать с ними. Доиграются!!!» — пишет Людмила К.

«И это правильно… Мы сами себе «хозяева». Если надо, то и ВМФ США «выгоним» с территории наших необъятных морей. И даже с Путиным советоваться не будем», — иронизирует Александр А.

«Можно подумать, Киев кто-то будет спрашивать», — написала Светлана Н.

«А кто Киев спрашивать будет? Куда укажут, туда и пойдешь», — отреагировал Олег Т.

«Неужели сонного Джо на «Миротворец» занесут?» — иронизирует Виктор Н.

«Собака лает, а караван идёт… Кулеба вообще не из их оперы…» — отреагировала Галина С.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и Моська»

«А если бабло предложат? Не возьмет?» — поинтересовался Сергей М.

«А мы в конституцию внесём США, как страну, которая общается с «агрессором»… Запретим англоязычные каналы, соросят всех — чемодан, вокзал, Россия. Базу натовскую в Очакове молдаванам отдадим, объявим «Северный поток — 2» трубой — побратимом нашей ГТС… Военные учения с северокорейцами будем проводить, министром иностранных дел [преследуемого украинской властью журналиста Анатолия] Шария назначим, он давно за границей живёт, всех там знает… И ещё до фига чего… А как они себе думали?..» — иронизирует Максим К.

«Киев говорит: Байден, слушай сюда!!! А он не слушает…» — смеется Klim D.

«А кто ты такой? Супротив хозяина голос повышать! Пёс смердящий!» — не без иронии подытожил Alex S.

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