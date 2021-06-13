13 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на транзит газа через Украину.

Оксана Переможенко, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на транзит газа через Украину. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины 11 июня сказал в эфире канала «Украина 24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже если «Северный поток — 2» начнет работать и газ потечет…, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях», — сказал он.

Кулеба исключил вероятность простаивания украинской ГТС после запуска СП-2. Кроме того, глава украинского МИД подчеркнул, что Киев не потеряет при этом деньги за транзит газа через свою территорию.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих волновал вопрос, что будет, когда в 2024 году закончится действующий контракт с Газпромом.

«Конечно, не потеряет, потому что ничего не имела, всё раздербанивали», — пишет Александр Б.

«Ага, «всё хорошо, прекрасная маркиза!» А что будете делать в случае уменьшения давления в ГТС, которая рассчитана на прокачку 150 млрд кубов со стороны России?! Опять вспомните лозунг Порошенко «прикрути»?! Или будет то, что было в январе 2009 года? Каким образом технически, без необходимого давления, собираетесь доставлять газ потребителям?» — поинтересовался Олег Валентинович.

Газопровод «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Сколько вою было. «Недостроят», «заморозят», «санкциями задушат», — неслось из каждого утюга. И тут… [раз] и уже капитан очевидность стучится в двери. Помнится, и с Керченским мостом так же было. «Недостроят», «сам рухнет», «санкциями задушим», «весь мир с нами», и опять… [раз] и поехали машинки и поезда. Теперь, исходя из объективности подачи информации нашими «можновладцями» (властью. — О.П.) можете представить, как «не отразится» введение в эксплуатацию Nord Stream 2 на украинской ГТС», — отметил Виктор Д.

«Сначала Украина поставила телегу впереди лошади, — своими собственными руками, т. е. действиями, лишила себя «статуса надёжного партнёра для осуществления поставок и стабильного транзита газа», а уже потом появился ввод СП-2 в эксплуатацию», — добавила Маргарита П.

«Скоро не будет реверса газа из Европы. Думаю, чтобы не покупать газ в России, правительство лучше людей сгноит», — пишет Марина М.

«А его никогда и не было. Как по одной трубе гонять газ в обе стороны?» — ответил Марине М. Петро І.

«Что будет, что будет… Несуществующий реверс исчезнет!!! Карманы воров-бандитов опустеют!!! Ждем повышения тарифа на газ на 500%… Будем платить и бубнить возмущения…» — также ответила на комментарий Марины М. Ира Б.

«Поток» достроят однозначно, а Украине нужно приложить все усилия, чтобы заключить долгосрочный контракт на прокачку хотя бы 50% проектной мощности трубопровода, иначе хана», — отметил Ярослав Г.

«Нас никому не сбить с пути, нам… [все равно], блин, куда идти. Я не понимаю, сначала мы гордо говорим, [что] Россия этот газопровод, как и Крымский мост, никогда не построит. Когда построили, опять не беда — ну, подумаешь, 3 миллиарда потеряли. Не знаю, пока в стране есть Кулебы… мы так и останемся на последнем месте в Европе по уровню жизни», — написала Татьяна Викторовна.

«Для чего тогда постоянно мутить воду в ЕС и у нас, переживать и рассказывать об энергетической независимости ЕС… (позавчера еще нам был почти капец), а сегодня уже все ок… Перестаньте будоражить весь мир и саму Украину…» — призвал Владимир Р.

«А будет ли заключен новый контракт? Осталось 3 года», — задалась вопросом Svetlana G.

«Кулеба: наш принцип — что наступать — бежать, что отступать — бежать! Главное — процесс», — отметил Сергій Р.

Газовый транзит Bnews.kz

«Ну и что? Тоже мне новость. Вон в посольстве США надели наши футболки! Вот кто после этого скажет, что они не с нами?..» — иронизирует Майский Барин.

«Этот Кулеба, он кого успокаивает? Себя или граждан Украины?» — не понимает Валентина Г.

«Ну вот и славно. А то все вдруг напряглись…» — не без иронии добавил Владимир М.

«Поживём — увидим. [На] завод Юждизельмаш, он же — Кирова (ранее Дизелестроительный завод им. С. М. Кирова, «Красный прогресс», «Завод № 175». — О.П.), тоже «не повлияло». У нас руины, а в России уже свой завод такой построен», — отметила Оксана Ф.

«Там все строится и с каждым днём все больше и больше! Сравнили! У них своих денег полно — и не миллиарды, а триллионы. А мы просим!» — ответила Оксане Ф. Лилия Ц.

«Вся беда в том, что 5 лет (два из которых уже прошли) — это не так много, и они заканчиваются, как и все хорошее в этой жизни, а контракты заключаются с адекватными людьми», — отметила Люда С.

«Оставьте халяву, иначе воевать не на что!» — отреагировала Наталия Александровна Л., напомнив о недавних словах Зеленского о том, что запуск СП-2 лишит Украину средств на усиление вооруженных сил Украины, которые «защищают всю Европу» от России.

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«И что за страдания? Рынок же, как кому выгоднее, так и делает. Все бы вам тоталитаризьму…» — добавил Лесовой К.

«То ли ещё будет, как поется в песне. Будем газ в баллонах у американцев и немцев покупать назло России», — подытожил Сергей П.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иски против Газпрома, если транзит газа через территорию страны остановится. Добавим, также 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» лишит официальный Киев средств, которые нужны для усиления украинской армии.

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