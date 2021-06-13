Владивосток, , 07:41 — REGNUM Масштабные учения с участием до 20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России проходят в центральной части Тихого океана. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

По словам командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Константина Кабанцова, основу группировки составили корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Кроме того, в учениях задействованы около 20 летательных аппаратов, в их числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Для участия в учениях корабельным тактическим группам пришлось преодолеть 4 тыс. км из мест базирования и районов несения боевых дежурств. В рамках учений запланировано отработать вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования. Общее руководство оперативными учениями разнородных сил флота осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

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