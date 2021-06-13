Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Страны — члены военного блока НАТО в преддверии российско-американского саммита на высшем уровне в Женеве планируют выступить против развертывания Североатлантическим альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом сообщает издание Defense Newsсо ссылкой на источники.

Издание пишет, что союзники США по военному блоку НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе.

Уточняется, что такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита военного блока НАТО в Брюсселе 14 июня.

Данная мера рассматривается на Западе как способ несколько снизить напряженность в отношениях с Россией и подготовить почву для некоторого диалога по вопросам контроля над вооружениями на переговорах Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.