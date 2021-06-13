Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Американский телеканал NBC со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом ставит задачей продемонстрировать, что американский президент Джозеф Байден дал «жесткий сигнал» президенту России Владимиру Путину на их встрече в Женеве, которая состоится 16 июня.

Также телеканал сообщает, что российско-американский саммит на высшем уровне пройдет в двух форматах — «более широком и более узком». При этом источники не уточняют, будут ли лидеры двух стран встречаться один на один без помощников и советников.

Кроме того отмечается, что Байден активно проводит встречи с американскими союзниками и сателлитам, чтобы продемонстрировать президенту России «единый фронт против его пагубного поведения».

Уточняется, что Байден намерен обсудить с Путиным «российские кибератаки», «усиление российской агрессии в отношении Украины», «нарушение прав человека и вмешательство в выборы».