Лондон, , 07:17 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение и его распространение связано с утечкой из лаборатории. Такое заявление глава ВОЗ сделал на саммите «Большой семерки». который проходит в Великобритании.

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Напомним, что подозрения об искусственном происхождении SARS-CoV-2 возникли сразу, как только стало понятно, что этот коронавирус распространяется по планете. Однако и ВОЗ, и большинство политических деятелей в мире, а также различные эксперты и специалисты стали яростно отметать эту версию, даже подвергая репрессиям тех, кто ее высказывал.

Однако теперь об искусственном происхождении коронавируса говорят все чаще, даже на политическом уровне. Однако на Западе пытаются представить дело так, что SARS-CoV-2 якобы был создан в китайской лаборатории и утечка произошла оттуда. В Китае, естественно, все это отвергают и обвиняют в создании коронавируса SARS-CoV-2 США, говоря о том, что утечка могла произойти из лаборатории в Форте Дететрик.

ВОЗ до недавнего времени отвергала версию об искусственном происхождении коронавируса, однако теперь руководство организации решило сыграть на руку Западу.

По словам Гебрейесуса, со стороны официального Пекина не было достаточной «прозрачности и сотрудничества» на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что все версии происхождения коронавируса должны быть рассмотрены.