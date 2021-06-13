Брюссель, , 07:15 — REGNUM Выступить против размещения ядерных ракет наземного базирования в странах Европы намерены лидеры стран НАТО. Об этом 13 июня сообщил журнал Defense News.

По предварительным данным, такое положение содержится в коммюнике, которое будет опубликовано в преддверии предстоящей встречи президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина и по итогам саммита в Брюсселе. Данный шаг может быть рассмотрен в качестве способа снизить уровень напряжённости в отношениях с Россией.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня, он станет самым коротким за последние почти 20 лет. Запланирована лишь одна рабочая сессия продолжительностью два часа и тридцать минут. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из нескольких сессий, посвящённых различным вопросам.

После саммита НАТО в Брюсселе запланирован саммит с участием США и Евросоюза. Затем в Женеве состоится встреча президента США Байдена и президента РФ Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон намерен показать жёсткий подход по итогам предстоящей встречи президентов США и России.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон намерен показать жёсткий подход по итогам саммита с Россией