Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Показать жёсткий подход по итогам предстоящего саммита президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина рассчитывает Белый дом. Об этом 12 июня сообщил телеканал NBC.

По данным телеканала, для Вашингтона ключевой задаче стало дать понять по итогам встречи двух лидеров, что Байден даёт жёсткий сигнал, отличный от того, что демонстрировал после первой встречи с президентом РФ Путиным экс-президент США Дональд Трамп. Кроме того, в Белом доме надеются, что участие Байдена в саммите в Женеве после ряда встреч с союзниками США покажет российскому лидеру наличие «единого фронта» противодействия Москве.

В свою очередь эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция лидеров США и России могла бы стать «моментом повышенной опасности» для Байдена. Сотрудники администрации Белого дома уточнили, что для Путина и Байдена предусмотрены встречи в узком и широком форматах. Не поясняется, будет ли встреча двух лидеров один на один, без сопровождающих лиц. Также в Белом доме уточнили, что после встречи с российским лидером Байден проведёт отдельную пресс-конференцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причине отмены совместной пресс-конференции Путина и Байдена.

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