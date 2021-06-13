Лондон, , 03:13 — REGNUM Дальнейшее углубление сотрудничества по Индо-Тихоокеанскому региону приветствовали лидеры Великобритании, США и Австралии. Об этом сказано в опубликованном 12 июня совместном коммюнике по итогам переговоров британского премьер-министра Бориса Джонсона, премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и президента США Джозефа Байдена в ходе саммита G7 в городе Карбис-Бэй.

Лидеры трёх стран G7 сошлись во мнении, что на фоне изменений стратегического контекста в регионе Индийского и Тихого океанов есть достаточно веские основания для углубления сотрудничества между правительствами трёх стран.

Кроме того, лидеры трёх стран приветствовали визиты и учения в Индо-Тихоокеанском регионе с участием авианосной ударной группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth. Судно покинуло военно-морскую базу в Портсмуте 22 мая и с 18 самолетами и 14 вертолетами на борту отправилось в экспедицию общей протяжённостью 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км). На пути у флагмана британского флота будут остановки в в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры стран G7 обсудили версии возникновения коронавируса нового типа.

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