13 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 09:44 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что он привык к атакам со всех сторон и скандальное интервью американского лидера Джозефа Байдена не стало для него удивительным, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети Facebook.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, а как ещё реагировать на действия больного человека? На фоне Байдена наш президент — просто красавчик!» — считает Лариса И.

Многие пользователи пришли к выводу, что спокойная реакция российского президента на хамство со стороны американского лидера сделала его победителем в информационной войне.

«Самая лучшая реакция президента Путина на оскорбление Байдена — это пожелание своему обидчику здоровья. Всё выражено одним словом. Респект!» — поделилась своим мнением Тамара С.

Некоторые комментаторы отметили, что американские политики почему-то боятся давать интервью российским СМИ, в то время как глава российского государства даёт развёрнутый комментарий телеканалу США.

«Американские СМИ могут взять интервью у Путина, но российские СМИ такой возможности не имеют. Вышел бы Байден, да и высказался нашим изданиям. Рассказал бы всё, что думает. Где тут хвалёная американская демократия?» — задаётся вопросом Китабали С.

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году. (сс) Official White House. by David Lienemann

Часть людей отмечают, что Путин активно готовится к встрече с Байденом и всего-то лишь хочет убедиться в том, что американский оппонент жалок и неспособен отвечать за свои слова.

«Такое ощущение, что Путин поедет на эту встречу по большей части для того, чтобы своими глазами увидеть степень старческого слабоумия оппонента. И утвердиться во мнении о том, что с ним разговаривать попросту невозможно», — написала Раиса Д.

Ряд пользователей указали на то, что российские власти по какой-то причине постоянно спускают на тормозах все американские нападки. Люди убеждены, что отвечать надо, иначе Россию попросту задавят.

«А сколько можно уже подставлять свою щёку? Не пора ли вдарить по американской нахальной морде? Иначе получается, что они будут бить, пока не добьют, потому что никто им это делать не мешает», — пишет Евгений Ч.

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Нашлись и те, кто убеждён, что отношения между Путиным и Байденом приправлены большим количеством пиара, хотя на самом деле оба политика ясно понимают абсурдность происходящего и не желают в этом участвовать.

«Всё это — красивая картинка для смертных. Для красоты и пиара. На самом деле плевать они хотели друг на друга. У каждого свои проблемы и цели», — отметил Иван Ч.

Напомним, 13 июня президент России Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что он привык к атакам со всех сторон и скандальное интервью американского лидера Джозефа Байдена не стало для него удивительным.