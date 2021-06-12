Лондон, , 23:43 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не придает особого значения тому, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее называл его клоном экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Он (Байден) убежденный сторонник трансатлантического союза и особых отношений с Соединенным Королевством, как бы вы это не называли. Он разделяет наши приоритеты в сфере изменения климата», — сказал Джонсон.

По его словам, люди говорят о нем «самые разные вещи» и если бы он тратил время на споры по тем или иным вопросам, многого не удалось бы сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в преддверии саммита Большой семерки оказалась не чем иным, как «показухой и пустой болтовней.

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