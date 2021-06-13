13 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 00:01 — REGNUM Заявление офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко о том, что украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост силовиков республики, в результате чего пять ополченцев убиты, вызвало шквал комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 июня в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинцы перед каждым крупным международным событием устраивают провокации. Сейчас Путин собирается встретиться с Байденом. Ну как тут без обострений на Украине?!» — возмущается Иван Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия украинских военных можно воспринимать только как вопиющее нарушение Минских соглашений. Люди убеждены, что данная провокация была необходима Украине, чтобы спровоцировать ЛНР на возобновление полноценных боевых действий.

Украинские силовики Mil.gov.ua

«Прямое нарушение Минских соглашений. Сейчас начнут провоцировать на ответку перед встречей Байдена и Путина», — считает Валерий Ф.

Некоторые комментаторы считают, что украинские военные поступают бесчеловечно. Люди напомнили, что по обе стороны баррикад находится, по сути, один и тот же народ.

«Страшно, когда свои убивают своих! Один народ был столько лет и тут братоубийственная война. Гореть синим пламенем в аду тем, кто так тайком убивает своих же. Нелюди, совсем рехнулись!» — написала Валентина Д.

Часть людей убеждена, что оставлять всё так, как оно есть, больше нельзя. Украина безнаказанно убивает граждан республики, но полноценной ответной реакции на эти преступления не происходит.

«Ну и сколько ещё будут терпеть диверсии киевских террористов? Может, пора начать ликвидацию офицеров, старших офицеров, руководителей СБУ, ГУР, ВСУ, не только по месту их дислокации, но и по месту проживания? А заодно всех причастных к националистическим организациям! Ну и чиновников оккупационной украинской администрации в придачу», — Абрам А.

Гильзы. Донбасс © ИА Красная Весна

Ряд комментаторов указывает на то, что достигнутые ранее соглашения не действуют и ВСУ убивают людей вообще без оглядки на договорённости, потому что чувствуют свою абсолютную безнаказанность.

«Пора эту бодягу бесконечную с Минском заканчивать. Только насильственное принуждение Украины к миру и полное освобождение Донбасса от бандеровских оккупантов!» — пишет Алла Г.

Отдельные пользователи призвали жителей ЛНР и ДНР не расслабляться, потому что противник только и ждёт, когда представится удачная возможность нанести подлый удар.

«Ребята, не теряйте бдительность! Выставляйте посты, не давайте застигнуть вас врасплох! Война идёт настоящая!» — обращается Aja F.

Напомним, 11 июня офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост силовиков республики, в результате чего пять ополченцев убиты.