Донецк, , 22:39 — REGNUM Более 260 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в упрощенном порядке получили российское гражданство. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 12 июня глава ДНР Денис Пушилин на встрече с участниками интеграционной программы в Донецке.

«Более 260 тысяч жителей нашей Республики на данный момент получили российский паспорт, — сказал Пушилин. — Вместе с Луганской Народной Республикой это — более полумиллиона человек».

Напомним, 23 мая экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принятие жителей Донбасса в гражданство РФ является угрозой для Украины.

Как передавало ИА REGNUM, после госпереворота в Киеве новые власти Украины в апреле 2014 года начали войну против жителей Донбасса, которые не пожелали оставаться в составе Украины.

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