Москва, , 22:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обстоятельствах смерти в Вашингтоне бывшего министра по делам печати и телерадиовещания РФ Михаила Лесина необходимо адресовать США, а не Москве.

«Погиб он в США. Умер или погиб — я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб», — сказал глава государства в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в эфире Первого канала.

Таким образом он прокомментировал упоминание американским журналистом случая с Лесиным в ряду других смертей известных граждан РФ в разные годы.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Михаила Лесина было обнаружено в отеле «Дюпон Сёркл» в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Российская пресса со ссылкой на членов семьи экс-министра сообщала, что смерть наступила от сердечного приступа. Позднее американские правоохранительные органы сообщили, что Лесин скончался в результате «тупых силовых травм головы, а также тупых травм шеи, туловища, верхних и нижних конечностей».

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