Москва, 12 июня 2021, 22:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обстоятельствах смерти в Вашингтоне бывшего министра по делам печати и телерадиовещания РФ Михаила Лесина необходимо адресовать США, а не Москве.
Таким образом он прокомментировал упоминание американским журналистом случая с Лесиным в ряду других смертей известных граждан РФ в разные годы.
Как сообщало ИА REGNUM, тело Михаила Лесина было обнаружено в отеле «Дюпон Сёркл» в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Российская пресса со ссылкой на членов семьи экс-министра сообщала, что смерть наступила от сердечного приступа. Позднее американские правоохранительные органы сообщили, что Лесин скончался в результате «тупых силовых травм головы, а также тупых травм шеи, туловища, верхних и нижних конечностей».
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