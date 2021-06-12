Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Решение властей Азербайджана передать армянской стороне 15 военнопленных приветствуют в США. Об этом 12 июня сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на странице в соцсети Twitter.

«США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян, — отметил Блинкен. — Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) благодарим правительство Грузии за его ключевую роль в облегчении дискуссий между двумя сторонами».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в России приветствуют решение властей Азербайджана передать Армении 15 военнопленных.

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