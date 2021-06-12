Санкт-Петербург, 12 июня, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Болельщики сборных России и Бельгии собрались у стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга, где в 22:00 мск начнется матч первого тура группы «B» Чемпионата Европы по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты у стадиона «Санкт-Петербург»

Перед началом матча бельгийские фанаты мирно общались, позировали для фотосъёмки, пили пиво и всем своим видом показывали, что уверены в победе своей команды, которая, безусловно, является фаворитом сегодняшней встречи.

Но российские болельщики с этим, разумеется, не согласны. Дома и стены помогают! Эту пословицу они хотят подтвердить, чтобы сборная России в первом матче Евро-2020 смогла опровергнуть неутешительные прогнозы футбольных экспертов и… эрмитажного кота Ахилла, «предсказавшего» победу бельгийцев.