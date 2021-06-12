Москва, , 21:24 — REGNUM Российская Федерация обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, заявил президент страны Владимир Путин во время общения с лауреатами госпремий и героями труда в Кремле.

«У нас вообще самый мощный ледокольный флот, самый мощный атомный ледокольный флот — в России, и мы его развиваем», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что ещё несколько «новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе «Лидер».

"Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. План объединяет 268 мероприятий, основную часть которых планируется провести в 2021 и 2022 годах. Обновление ледокольного флота и развитие научно-исследовательской базы рассчитаны на более отдалённую перспективу.

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