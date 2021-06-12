Минск, , 21:09 — REGNUM У западных стран есть явное нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, заявил 12 июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Есть явное нежелание западных стран в проведении этого расследования. Почему? Потому что результаты будут абсолютно не в их пользу», — сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, Минск приглашал представителей западных стран приехать и провести расследование, но они отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданской РФ Софьей Сапегой, задержали.

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами.

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