Триполи, , 20:53 — REGNUM Все необходимые шаги для поддержки Ливии намерены и далее предпринимать власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 12 июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения штаба командования турецкого контингента в Триполи.

«Наша цель (Турции — прим. ИА REGNUM) — единство, целостность, мир и стабильность в Ливии», — подчеркнул он.

При этом Акар добавил, что Халифа Хафтар и его сторонники являются проблемой для Ливии.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в пресс-службе МИД Турции сообщили, что власти Турции не согласились с выводами в отчёте Европарламента относительно своих отношений с другими странами, назвав документ предвзятым и содержащим ложные утверждения.

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