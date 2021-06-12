Дзержинский район, Калужская область, 12 июня, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В Калужской области районные чиновники продали водоём частному лицу за сумму в разы ниже кадастровой стоимости. В результате сделки жителей села Льва Толстого Дзержинского района лишили бесплатной рыбалки и отдыха у обводненного Новоскаковского карьера. Посыпались жалобы, пришлось вмешаться губернатору Владиславу Шапше.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Обводнённый Новоскаковский карьер

«Ситуация с обводненным карьером у села Льва Толстого Дзержинского района на контроле властей с момента возникновения конфликта. Еще в конце мая депутаты «Единой России» отреагировали на жалобы сельчан. Помогли главе сельской администрации подготовить заявление в прокуратуру. Интересы жителей будут защищены. Поручаю районной администрации пересмотреть свои подходы к организации отдыха на водоеме в селе Льва Толстого. И при необходимости обратиться в суд для решения этого вопроса», — откликнулся 12 июня в социальной сети Владислав Шапша.

Раннее блогер Илья Варламов, выяснил, что карьер, стоимостью более миллиона рублей продан по бросовой цене 158 тысяч рублей, и, как утверждают селяне, сотрудники частной базы отдыха «Кукушка», которая находится на берегу водоема, устраивают платную рыбалку. Судя по официальному сайту, «Кукушкой» управляет ООО «Муниципально-коммерческий центр «Природные ресурсы», одним из учредителей которого является отдел по управлению имуществом Дзержинского района. Получается, что чиновники продали огромный участок земли с водоёмом самим себе и теперь берут с земляков деньги за пользование карьером.