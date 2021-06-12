Ереван, 12 июня 2021, 20:41 — REGNUM Военные, которых выдал Азербайджан в обмен на карты минных полей, пересекли границу Армении и вернулись домой. Об этом 12 июня заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Он добавил, что армянским властям удалось вернуть 15 военнопленных в обмен на карты минных полей.
Как сообщало ИА REGNUM, решение властей Азербайджана передать Армении 15 военнопленных приветствовали в России.
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