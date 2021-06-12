Ереван, , 20:41 — REGNUM Военные, которых выдал Азербайджан в обмен на карты минных полей, пересекли границу Армении и вернулись домой. Об этом 12 июня заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Только что мне сообщили, что 15 минут назад наши плененные братья пересекли границу Армении и вернулись на родину», — сказал Пашинян, выступая перед своими сторонниками в городе Гавар.

Он добавил, что армянским властям удалось вернуть 15 военнопленных в обмен на карты минных полей.

Как сообщало ИА REGNUM, решение властей Азербайджана передать Армении 15 военнопленных приветствовали в России.

«Долгожданная и прекрасная новость, — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. — Приветствуем (власти РФ — прим. ИА REGNUM) подобные шаги сторон».

Читайте также: Баку передал Еревану военнопленных в обмен на карты минных полей