Лондон, 12 июня 2021, 20:07 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита G7 обсудили необходимость сокращения странами выбросов углекислого газа и вопросы борьбы с пандемиями. Об этом 12 июня сообщили в канцелярии Джонсона.
Кроме того, Джонсон также приветствовал решение Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудить договор о готовности к пандемиям позднее.
Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран G7 примут совместную декларацию по совместной борьбе с возможными новыми пандемиями.
Документ получит название «Декларация Карбис-Бэй» по месту проведения саммита глав стран «большой семерки». При этом дискуссии по борьбе с пандемиями примут участие не только члены G7, но гости саммита — главы Австралии, Индии, Южной Кореи и Южно-Африканской Республики.
Читайте также: Джонсон считает, что Байден даст «жесткие сигналы» Путину