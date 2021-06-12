Лондон, , 20:07 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита G7 обсудили необходимость сокращения странами выбросов углекислого газа и вопросы борьбы с пандемиями. Об этом 12 июня сообщили в канцелярии Джонсона.

«Они согласились, что страны должны активизироваться и взять на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа и поэтапному отказу от использования угля», — говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон также приветствовал решение Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудить договор о готовности к пандемиям позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран G7 примут совместную декларацию по совместной борьбе с возможными новыми пандемиями.

Документ получит название «Декларация Карбис-Бэй» по месту проведения саммита глав стран «большой семерки». При этом дискуссии по борьбе с пандемиями примут участие не только члены G7, но гости саммита — главы Австралии, Индии, Южной Кореи и Южно-Африканской Республики.

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