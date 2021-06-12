Москва, , 19:58 — REGNUM Решение властей Азербайджана передать Армении 15 военнопленных приветствуют в России. Об этом 12 июня в своём Telegram сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующую информацию.

«Долгожданная и прекрасная новость, — написала Захарова. — Приветствуем (власти РФ — прим. ИА REGNUM) подобные шаги сторон».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщили, что власти страны передали Армении 15 военных, которые ранее были взяты в плен.

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