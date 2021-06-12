Баку, , 19:18 — REGNUM Власти Азербайджана передали Армении 15 военных, которые ранее были взяты в плен. Об этом в субботу, 12 июня, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Армянской стороне были переданы 15 армян, задержанных ранее», — сообщили в МИД страны.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что Ереван передал Баку карты минных полей в Агдамском районе.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанских военных якобы обстреляли в Кельбаджарском районе со стороны территории Армении.

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