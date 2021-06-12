Лондон, , 18:32 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель, которая встретилась на полях саммита «Большой семерки» (G7) c президентом США Джо Байденом, обсудила с действующим главой Белого дома США его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявила 12 июня сама Меркель журналистам.

«Мы (Меркель и Байден — прим. ИА REGNUM) прежде всего говорили о его будущей встрече с Путиным», — сказала канцлер Германии.

Меркель добавила, что тема газопровода «Северный поток — 2» также была затронута участниками встречи.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что разговор между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся на полях саммита «большой семёрки» (G7) в Великобритании.

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