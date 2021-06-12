Лондон, , 18:04 — REGNUM Пока Москва не «изменит поведение» на международной арене, нормализации отношений между Россией и США не будет. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.

По его мнение, президент США Джо Байден, который встретится с главой России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, даст российской стороне «жесткие сигналы».

Джонсон также добавил, что британская сторона в целом одобряет такой подход к России.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоится встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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