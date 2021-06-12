Киев, , 17:35 — REGNUM С 13 по 15 июня Украину посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом 12 июня сообщается на официальном сайте МИД Украины.

«Анн Линде посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что Линде и Кулеба в ходе переговоров обсудят усилия для политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, ситуацию с безопасностью «на временно оккупированных территориях Украины», свободу судоходства в Азовском и Черном морях, а также деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня глава украинской делегации, экс-президент страны Леонид Кравчук заявил, что официальный перенос заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска может позволить изменить и сам формат переговоров.

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