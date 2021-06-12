Белград, , 17:38 — REGNUM Посол России Александр Боцан-Харченко выразил уверенность в том, что давление на Сербию из-за Косово не даст результатов благодаря «последовательной и достойной» позиции сербского президента Александра Вучича. Об этом 12 июня сообщает сербское новостное агентство Политика.

«Зная позицию Сербии на разных этапах переговоров о статусе Косово и последовательную позицию президента Вучича, я думаю, что теперь такое давление не скажется на Сербии так, как того желают оппоненты», — отметил Боцан-Харченко.

На вопрос, считает ли он, что Сербия не поддастся давлению и не признает независимость Косово, посол ответил: «Позиция Сербии — довольно ясна и последовательна, признание — невозможно, и есть готовность к переговорам и компромиссу».