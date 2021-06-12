Санкт-Петербург, 12 июня, 2021, 17:26 — ИА Регнум. На матче между сборными командами Бельгии и России на стадионе «Санкт-Петербург» 12 июня ожидается 30 500 зрителей. Это составляет половину от вместимости стадиона, которую разрешено использовать по квоте в 50%.

Дарья Драй ИА REGNUM Евро 2020

Как напомнил оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге, для прохода на стадион, кроме билета, необходимо предъявить паспорт болельщика (FAN ID).

«ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию для посещения матча не требуется. Болельщикам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты: маски», — отметили организаторы. Также будет организована процедура измерения температуры.

Болельщиков просят быть внимательными и приезжать на стадион в указанный в билетах промежуток времени.

Напомним, матч Бельгия — Россия начнется в 22 часа.