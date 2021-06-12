12 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 18:05 — REGNUM «Официально: Америка больше не является «сияющим городом на холме», — пишет The Washington Post.

Демократия США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По результатам исследования, союзники США более чем рады тому, что срок президентских полномочий Дональда Трампа окончен, доверие к американским лидерам резко возросло, и «друзья» смогли вздохнуть с облегчением, сообщает издание.

Вместе с тем история о посттрамповском искуплении грехов принесла и плохие новости: союзники США видят демократию в стране как разрушенное, смытое прошлое. Америка больше не является той демократической моделью для всего мира, потому что хаос, дисфункция и безумие последних нескольких лет привели к предсказуемым последствиям.

По мнению авторов издания, перед администрацией президента США Джо Байдена теперь стоит неизбежная дилемма, с которой необходимо встретиться лицом к лицу: «Пока Соединённые Штаты не починят сломанную демократию у себя дома, они не смогут успешно бороться с авторитаризмом за границей. Проще говоря, скатывание США в авторитаризм стало не только внутриполитической проблемой, но и внешнеполитической катастрофой».

Многие пользователи согласились с мнением, представленным в статье, и обвиняют в разрушении демократии бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Слон (республиканцы) и осел (демократы) (сс) DonkeyHotey

«Эта дисфункция — то, что нам оставил Дональд Трамп, и то, что многие республиканцы поддерживают», — написал @AriStranzl.

В комментариях отметили, что один Трамп не мог привести страну к этой точке, проблема кроется в действиях и мнениях Республиканской партии.

«Поправка: дисфункция Республиканской партии», — считает @thejabbermonkey.

«Мир в ужасе от попытки авторитарного переворота, проведенного республиканцами!» Это реально настолько просто, ребят!» — написал @karmatimebitch.

«Республиканцы решительны не делать ничего в ответ трамповскому беззаконию. То, что они не согласны с тем, чтобы двухпартийная комиссия расследовала 6 января, говорит всё, что нам нужно знать. Нужно беспросветно работать, чтобы выгнать этих предателей на местном, региональном и федеральном уровнях», — считает @AaronHu83817446.

Ряд комментаторов считают, что проблема с демократией в стране была задолго до Трампа, а его президентский срок просто сделал проблему ещё более выраженной и открыл миру и в первую очередь Америке глаза.

«Он эксплуатировал то, что уже было, и заставил вырасти», — отметил @GlennFink3.

«Да, но это не новость. Помните, как весь мир смотрел десятилетиями на американских политиков, которые не желали соглашаться с тем, что убийства детей в школе — плохая вещь, которую необходимо предотвращать, только из-за партийных политических причин», — написал @TrivialBanal.

Некоторые пользователи предложили пути решения проблемы, в основном считают нужным провести законодательную реформу против коррупции.

«Нам нужно принимать больше антикоррупционных законов, чтобы укрепить нашу демократию», — считает @Arriadna.

«После администрации Трампа нам, очевидно, необходимы законы, чтобы усмирить неконтролируемого, коррумпированного президента. Мнение о том, что мы не можем предъявить обвинение к президенту — фарс. Почему нет? Президент каким-то образом выше закона? Трамп высмеял наш надзор и законы», — добавил @AaronHu83817446.

Ряд пользователей отметили, что они не уверены, что происходящее в стране можно называть даже развалившейся, но демократией.

«Можно ли всё ещё относиться к этому как к демократии, когда одна из партий оставила любые предлоги работать в лучших интересах нации?» — спросил @mollcol.

Уильям Холман Хант. Козел отпущения. 1854

В качестве ещё одной причины развала назвали дезорганизованную систему голосования, пользователи призвали для начала реформировать порядок голосования.

«Это правда, но все ещё преуменьшает трудность настоящей ситуации, и соответственно, лечение. Америка щедро рассматривалась как «несостоявшаяся демократия» ещё до Трампа. Изменение личности ничего не решит. Пока не будет произведён капитальный ремонт избирательной системы, мы продолжим опускаться», — считает @TonyKoia.

Некоторые пользователи считают, что руководство в стране поменялось, они не видят кардинальных изменений, будто администрация Байдена чего-то боится, а им следовало бы принимать более решительные шаги к восстановлению демократии, как минимум, работа специальной комиссии по расследованию беспорядков на Капитолийском холме должны была быть уже начата.

Читайте подробнее: «Трамп — зло, трампизм заражает правительство» — США о демократии

Своё беспокойство в комментариях выразили не только американцы, но и жители Европы.

«Не могу не согласиться. Я — европеец, работающий международно, и глубоко переживаю за Соединённые Штаты. Я и все, кого я знаю, шокированы и испуганы нисходящей спиралью американской политики, культуры, приличия и демократии», — написал @Jan_thelegend.