Берлин, , 17:06 — REGNUM В Германии сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок на состоявшемся 12 июня онлайн-съезде была утверждена кандидатом в канцлеры ФРГ. Трансляция велась на сайте партии.

Кандидатура Бербок была выдвинута в апреле 2021 года. На съезде её поддержали 678 делегатов из 688 (98,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз заявляла, что не будет участвовать в выборах и собирается уйти из политики по окончании срока своих полномочий. Правительством ФРГ она руководит с 2005 года.

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