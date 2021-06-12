Лондон, , 17:03 — REGNUM На полях саммита «большой семёрки» (G7) в Великобритании провели разговор президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом в субботу, 12 июня, написал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на странице в соцсети Twitter.

«Меркель … провела разговор с американским президентом Байденом», — написал Зайберт.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в британском городе Карбис-Бэй, расположенном на атлантическом побережье полуострова Корнуолл, начался саммит лидеров стран G7.

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