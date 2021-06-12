Сеул, , 14:25 — REGNUM Резкое похудение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына стало причиной появления слухов о его болезни. Об этом 12 июня сообщает издание NK News.

Журналисты провели анализ последних фотографий северокорейского лидера и на них видно, что за месяц своего отсутствия на публике Ким Чен Ын заметно потерял в весе. В то же время, особое внимание уделяется часам главы КНДР, ремешок которых был застегнут на несколько делений туже, нежели раньше.

При этом часть экспертов, к которым обратилось издание, отметило, что такое существенное похудение северокорейского лидера могло произойти в результате перехода Ким Чен Ына на более здоровый образ жизни. Как отмечают наблюдатели, после своего прихода к власти в 2011 году глава КНДР набирал по 6−7 килограммов каждый год и в 2020 году весил уже 140 килограммов.

Также указывается, что внезапная потеря веса может быть связана и с проблемами со здоровьем, слухи о которых появились с конца минувшего года.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи сообщило, что Сеул наблюдает за состоянием здоровья главы КНДР Ким Чен Ына.