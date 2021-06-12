Анкара, , 13:49 — REGNUM Государства-члены Североатлантического альянса серьезно обеспокоены ситуацией, в которой окажется столица Афганистана Кабул после 11 сентября. Именно эта дата является конечной для вывода войск международной коалиции с территории страны. Особое беспокойство Брюсселя вызывает международный аэропорт Кабула — если прилетающим дипломатам не смогут гарантировать безопасность, станут невозможны официальные контакты с Афганистаном.

Недавно американское издание The National News опубликовало инсайдерскую информацию о том, что безопасность международного аэропорта Кабула согласны обеспечить власти Турции, причём Анкара готова инвестировать 130 млн долларов для обновления техники воздушного порта. Эксперты Института РУССТРАТ напомнили, как афганские власти сетовали на то, что для управления аэропортами в стране не хватает специалистов, а на привлечение иностранцев нет денег.

Предложение Турции вполне объяснимо, отметили в РУССТРАТ. Страны имеют давнюю дипломатическую связь — Афганистан первым признал молодую Турецкую Республику в двадцатых годах прошлого века. Немаловажным фактором является и то, что Ближний Восток, Средняя Азия, Дальний Восток и индо-пакистанский регион смыкаются именно на Афганистане, а значит контролирующий страну получает широкие возможности влиять на торговлю и геополитику в огромном регионе.

Необходимо признать, что вот уже почти полвека Афганистан остаётся крайне нестабильной зоной и вместо «ключа к Азии» представляет из себя плацдарм, используемый радикальными группировками и контрабандистами наркотиков. С большой долей вероятности Турция удержит контроль над международным аэропортом в Кабуле, но распространить его на всю территорию страны не удастся, резюмировали в РУССТРАТ.