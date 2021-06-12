12 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Японские СМИ сообщили об обнаружении в Национальном управлении архивов и документации США записи о том, как прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года, был развеян в тот же день над Тихим океаном в районе города Иокогама, префектура Канагава.

Анатолий Кошкин, , 14:02 — REGNUM Японские СМИ сообщили об обнаружении в Национальном управлении архивов и документации США записи о том, как прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года, был развеян в тот же день над Тихим океаном в районе города Иокогама, префектура Канагава. Запись была составлена одним из американских офицеров, участвовавшем в этом событии.

Камикадзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прах был отправлен на самолете на 30 миль (48 километров) к востоку от Иокогамы над Тихим океаном, я развеял прах на большой площади», — записал майор Лютер Флайерсон, служивший в 8-й армии США, штаб-квартира которой во время оккупации Японии находилась в Иокогаме.

Согласно отчету, майор, ставший свидетелем казни семи человек в тюрьме Сугамо (Токио), сопровождал грузовик с телами и направился в крематорий в Иокогаме. Останки семи кремированных людей были помещены в отдельные урны и погружены в военный самолет.

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До сих пор было известно лишь то, что прах не был передан родственникам казненных. Приводится мнение профессора университета «Тэйкё» Ёсинобу Хигураси о том, что такое решение было принято, чтобы избежать придания военным преступникам ореола мучеников со стороны милитаристски настроенных кругов.

Однако не желающие признавать казненных виновными японские власти нашли способ «увековечить» память военных преступников, ответственных за гибель десятков миллионов китайцев, корейцев и жителей других захваченных милитаристами восточноазиатских стран. Их души были канонизированы в синтоистском храме Токио — Ясукуни, где нашли упокоение японские солдаты и офицеры, участвовавшие в развязанных Японией войнах с Кореей, Китаем, Россией, США, Великобританией и другими странами. Считается, что 2,5 миллиона канонизированных в храме погибших японских воинов «отдали свои жизни за императора».

Из более двух миллионов почитаемых в Ясукуни душ погибших во Вторую мировую около 1100 имен — люди, осужденные за военные преступления и преступления против человечности. 14 из них — японские лидеры, осужденные Токийским трибуналом за развязывание войны и преступления против человечности. Семерых повесили, в том числе бывшего премьер-министра Хидэки Тодзио и премьер-министра Коки Хирота, большинство остальных получили пожизненные сроки, но к 1958 году с согласия властей США все выжившие были условно-досрочно освобождены. После чего души тех осужденных военных преступников, кого уже не было в живых, стали в течение десяти лет постепенно канонизировать в Ясукуни — записывать их имена на специальные установленные в храме дощечки.

Канава с телами китайских пленных, убитых японцами

В действительности инициатива «канонизации» душ военных преступников принадлежала японскому правительству. Именно оно передало список имен верховному жрецу святилища и оставило на его усмотрение, когда «освятить» эти души. Но тогдашний жрец храма Ясукуни Фудзимара годами отказывался проводить церемонию канонизации. Это стало возможным после того, как он в 1978 году умер. Новый верховный жрец Нагаёси посчитал принятие этих душ одним из своих приоритетов и втайне провел церемонию почти сразу же после вступления в должность. Общественность узнала об этом через несколько месяцев. Император Хирохито был настолько недоволен, что отказался впредь посещать храм в Ясукуни.

Однако правые японские политики, включая премьер-министров, министров и депутатов японского парламента, невзирая на гневные протесты китайского и корейского правительств, демонстративно перед камерами японского телевидения посещают храм Ясукуни для поклонения душам «погибших за великую Японию героев».

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Не исключено, что обнаруженные документы о развеянном над водами Тихого океана прахе японских военных преступников будут использованы для дальнейшего нагнетания настроений в пользу возрождения Японии в качестве военной державы. Ибо под воздействием пропаганды «угроз Японии со стороны соседних государств» всё большее число японцев соглашаются с отказом от пацифистской конституции, созданием в стране ракетно-ядерного оружия, все большим подключением к военной машине США, решением международных проблем силой.