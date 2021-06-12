Станислав Стремидловский,
12 июня 2021, 14:24 — REGNUM
После того как предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II вместе с представительной делегацией провел три дня — с 4 по 6 июня — в Нагорном Карабахе, где его встречали действующий президент Арцаха Араик Арутюнян и два бывших, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, это вызвало недовольство в Баку. Напомним, кстати, что в Степанакерт католикос направился из Сюника, где обострились пограничные проблемы между армянами и азербайджанцами.
Комментируя визит предстоятеля Армянской апостольской церкви, азербайджанский портал Media. az в статье от 7 июня вписал его в контекст «назначенных на 20 июня выборов власти Армении», чей «правящий класс всё чаще прибегает к откровенно провокационным шагам в направлении, которое местные политики, как и на протяжении предыдущей трети века, так и сейчас считали и считают самой выгодной козырной картой в борьбе с противниками». В изложении издания визит Гарегина II, который благословил армянских военнослужащих, является «провокационным». Но дело не только в предстоятеле Армянской апостольской церкви. «В числе лиц, встречавших католикоса в Ханкенди, был и помощник командующего российским миротворческим контингентом по работе с верующими военнослужащими отец Борис Гришин, — продолжает портал. — Получается, что миротворцы не только пропускают на территорию Азербайджана лиц, осуществляющих здесь деятельность в полном противоречии с азербайджанским законодательством, выступающих с заявлениями, идущими вразрез с сутью выполняемой российским контингентом миссии, но и прямо поощряют акции вдохновения все еще околачивающихся на нашей земле остатков разгромленных армянских оккупационных войск. Очевидно, что подобные проявления миротворческой деятельности лишь чреваты новой региональной дестабилизацией».
На это мнение, конечно, можно было не обращать внимания, но 9 июня азербайджанская пресса опубликовала заявление председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, в котором тот (цитируем по Trend. az) заявил, что «недавний визит католикоса всех армян Гарегина II в Ханкенди (Степанакерт — С.С.) и сделанные там реваншистские заявления вызывают крайнее сожаление». Как сообщает Пашазаде, «благодаря встречам, состоявшимся в направлении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при высшем посредничестве религиозных лидеров Всемирного совета церквей, Грузинской православной церкви, Ватикана и особенно Русской православной церкви в Монтре, Ростове, Москве, Тбилиси, Ереване и Баку, мы не позволили конфликту перейти в религиозную плоскость». Однако «усилия по мирному и справедливому урегулированию конфликта не были поддержаны армянской церковью». Между тем до начала осенью 2020 года второй карабахской войны шейх-уль-ислама неоднократно встречался с католикосом. А в сентябре 2017 года по итогам встречи Пашазаде с Гарегином II в Москве при посредничестве патриарха Кирилла этими тремя духовными лидерами было даже подписано вполне миролюбивое заявление о путях урегулирования конфликта.
Правда, тогда с позиции силы выступали армяне. Сейчас — азербайджанцы. Вопрос в том, что в таком случае стоит за позицией председателя Управления мусульман Кавказа, его личное представление о том, как теперь следует говорить с Армянской апостольской церковью, или что-то другое. На наш взгляд, второе, поскольку в обычной жизни религиозные лица, если дело не затрагивает политику, спокойно общаются друг с другом, не переходя на эмоции. Однако в Баку сейчас кому-то мог показаться настораживающим тот факт, что визиту Гарегина II в Нагорный Карабах, первый после окончания второй карабахской войны, предшествовала поездка делегации Армянской апостольской церкви в конце апреля в США. Как сообщала пресс-служба католикоса, Гарегин II отправился на восточное побережье страны, а его легат, архиепископ Паргев, который ранее возглавлял Арцахскую епархию, отбыл с особым поручением на западное побережье. Помимо общения с церковными благотворителями были также «запланированы встречи с другими лицами и организациями, в ходе которых будут обсуждены вопросы, связанные с последствиями войны и текущими вызовами».
Учитывая, что в настоящее время Вашингтон, который в ходе боев за Нагорный Карабах проявлял пассивность, теперь со сменой администрации президента США намекает на то, что у него появился какой-то свой план урегулирования конфликта, визит католикоса в Степанакерт может восприниматься в Баку как реализация религиозного измерения новой американской политики в регионе. При этом Вашингтон подвергает сомнению соглашение от 9 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией, настаивая на необходимости обсудить статус Нагорного Карабаха, в то время как Баку постоянно заверяет, что проблема снята с повестки дня. Возможно, это и является причиной «ястребиного» заявления Пашазаде. Но в итоге оно может создать у христианского Запада впечатление межрелигиозного столкновения в Нагорном Карабахе, чего, по словам председателя Управления мусульман Кавказа, он все это время пытался не допустить. В данной ситуации шейху-уль-ислама было бы оптимально выйти на Эчмиадзин и договориться о новой встрече с католикосом на нейтральной территории. Полагаем, если Пашазаде и Гарегин II обратятся за содействием в Московский патриархат, со стороны патриарха Кирилла отказа не будет.