12 июня 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили новость о том, что министерство обороны США одобрило предоставление Киеву второго транша военной помощи размером в $150 млн.

Оксана Переможенко, , 13:39 — REGNUM Министерство обороны США одобрило предоставление Украине второго транша военной помощи размером в 150 млн долл. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пентагон утвердил вторую часть помощи в сфере безопасности для Украины в 2021 году на 150 млн долл», — сообщил он, поблагодарив Соединенные Штаты за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии и за сохранение жизней солдат.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Часть комментирующих усомнилась в том, что деньги, выделенные США, будут потрачены по назначению. Иные отметили, что США будут финансировать войну, но в то же время в развитие экономики Украины никто не будет вкладывать. Многие просили уточнить: кредиты это или помощь.

«Не забудьте прислать партию свежих галстуков! А Саакашвили пусть пришлет инструкцию к применению!!!» — написала Маргарита П.

«Протянул руку и что-то кинули», — добавил Ярослав Г.

«А наш президент что взамен отдаст?» — поинтересовалась Светлана К.

«В США решили, наверное, всем бойцам ВСУ обновить носки, поскольку запах из окопов демаскирует и играет на «руку России». Теперь ВСУ снова самые мощные в Европе!!!» — иронизирует Владимир Г.

Военная техника ВСУ. mil.gov.ua

«Выпросил-таки…» — написала Ирина В.

«Зеленский, где обещанный мир в Донбассе?» — спросила Людмила Г.

«Ура! Зачем деньги давать самой бедной стране Европы на развитие (заводы, фабрики, ж/д, автотранспорт, самолётостроение и судостроение и т. д.). Дадим кредит, чтобы было больше гробов. Так всегда было, где был «белый хозяин». И обычная судьба индейцев», — отметил Виктор Л.

«США не воюют на своей территории, а создают военные конфликты в своих целях в других государствах. Сейчас и Украина. Воюйте «дефективные», а вот вам и оружие, а инвестиций вам из США и МВФ не положено», — пишет Николай С.

«Чего ты перед выборами не сказал кто ты?» — адресовал Владимиру Зеленскому свой вопрос Kuza K.

«Купят ещё резиновые авианосцы…» — добавил читатель Я Я.

«Так на эти деньги у них же барахла и накупим», — отреагировал один из читателей.

«150 миллионов! Охренели? Даже не можем из него (транша — О. П.) заплатить зарплату их агентов на Украине!!!» — отметил Pone Yaseri.

«Хозяин кость хочет бросить, а шавка уже от радости визжит», — написала marina.

«С каждым разом подачки все меньше», — отметил R Ro.

«Кинули кость, чтобы гавкать перестали. А заодно ставки поднять перед встречей с Путиным. Ещё сегодня убили 5 воинов в ЛНР. Диверсия, провокация, после поездки Зеленского. «Миротворец» конченый…» — добавила Анжелика И.

Жан Гранвиль. Пословицы. За деньги и собаки танцуют. 1845

«Надувной флот был, теперь воздушные шарики подарят», — смеется читатель под псевдонимом Ленин на Украине.

«А это правильная интерпретация заявления Пентагона? Правильно поняли, что это не кредит, не деньги под покупку американской техники? А именно бескорыстная, как должно быть по определению, помощь?» — поинтересовался Lexx.

«Это называется купили лояльность и приверженность белому дяде. Вот так продаётся родина!» — подытожил merkury-1.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в конце июля.