Пхеньян, , 10:38 — REGNUM Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын 12 июня направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает северо-корейское информационное агентство ЦТАК.

В телеграмме Ким Чен Ын заявил, что «сбережение и дальнейшее развитие корейско-российских отношений дружбы, имеющих давнюю историю и традицию, в соответствии с велением новой эпохи являются общим стремлением и чаянием народов двух стран. Выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке России, непрерывно расширятся и укрепятся во всех сферах».

Ким Чен Ын пожелал президенту России крепкого здоровья, больших успехов в работе, а народу России — благосостояния и процветания.