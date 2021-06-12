Степанакерт, 12 июня 2021, 09:57 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня на своей странице в Facebook выступил с поздравлением по случаю Дня России, в тексте послания, опубликованном на армянском, русском и английском языках, говорится:
«Российско-американские отношения»
Президент Нагорного Карабаха поздравил русский народ и Россию с праздником
Дорогие соотечественники!
Сегодня братский русский народ отмечает свой национальный праздник — День России. Мы сердечно поздравляем дружественный нам народ с этим памятным днем, который ознаменовал начало нового этапа многовековой истории, а также поворотных событий и коренных реформ, направленных на повышение качества жизни населения, дальнейшее развитие и укрепление государства.
На протяжении столетий наши народы были связаны прочными и теплыми историческими, культурными, духовными узами, закрепленными общей системой ценностей. Веками находясь в водовороте геополитических изменений, Арцах всегда придавал большое значение неоценимой роли России в нашем регионе и в деле поддержания здесь мира и стабильности.
И сегодня наряду с нами безопасность Арцаха обеспечивает миротворческий контингент Российской Федерации. Мы глубоко им признательны, и мы благодарны президенту РФ Владимиру Путину за личные усилия и неоспоримый вклад в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта.
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично вновь поздравляю наших братьев с этим заветным праздником и желаю мира и процветания русскому народу и Российской Федерации, которая, помимо всего прочего, приняла миллионы армян с распростертыми объятиями…
12 июня празднуется День России. В первый раз его отметили в 1992 году, спустя 2 года ему присвоили статус государственного. Традиционно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия: концерты, спортивные состязания, ярмарки, народные гуляния. В некоторых городах вечером проходит салют.
Также в этот день в Кремле проходит награждение лауреатов государственной премии Российской Федерации.
Также в этот день в Кремле проходит награждение лауреатов государственной премии Российской Федерации.