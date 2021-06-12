Киев, , 09:30 — REGNUM Украинский журналист Виктор Майстренко в эфире телеканалеNewsOneиспользовал ненормативную лексику во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика к гражданам Российской Федерации по случаю Дня России.

Депутат Лесик решил поздравить российских граждан с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — сказал политик.

Журналиста Майстренко это поздравление вывело из себя.

«Это конец (в оригинале использовано грубое ругательство — ИА REGNUM), — сказал журналист.

Он начал кричать, что Киев находится в «состоянии войны» с Москвой. Что касается «дружбы с Россией», то она возможно только в одном случае:

«Когда развалится к чертовой матери», — заявил Майстренко.

Депутат Лесик резко возразил на вопли Майстренко. Он назвал российский и украинский народы братскими, и выразил уверенность, что так будет всегда. Также Лесик отметил, что необходимо сглаживать ту ситуацию в российско-украинских отношениях, которую создали такие, как Майстренко.

«Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували», — сказал депутат.