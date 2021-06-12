Балтийск, Калининградская область, , 09:16 — REGNUM Боевые расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений обнаружили и уничтожили в открытом море корабельную ударную группу условного противника. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

В соответствии с замыслом учений центр управления БФ получил данные о том, что корабельная ударная группа условного противника готовилась нанести удар по кораблям и объектам береговой инфраструктуры Балтийского флота.

«Расчёты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей», — говорится в сообщении.

Личный состав БРК также отработал задачи по смене позиции и развёртыванию комплексов в новом районе, по проверке работоспособности ракетных систем, а также по погрузке и выгрузке боекомплекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новейшие дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» Балтийского флота (БФ) ВМФ России провели в акватории Балтики учения с применением штатного вооружения.

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