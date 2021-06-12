Иерусалим, , 08:41 — REGNUM Израильский общественный телеканала «Кан 11» обнародовал 11 июня свидетельство того, что палестинское движение ХАМАС использовало в качестве прикрытия объекты Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), включая детские учреждения.

Как рассказал корреспондент канала Галь Бергер, воронка, которая образовалась в результате падения ракеты или ее фрагмента во двор начальной школы UNRWA в районе Зейтун города Газы, обнажила вход в прокопанный членами ХАМАС тоннель, который пролегает на глубине 7−8 метров.

При этом он указал, что во дворе школы регулярно проходят линейки и спортивные мероприятия с участием большого числа детей и потому, как считает корреспондент, палестинское движение фактически использует их в качестве живого щита.

Также Бергер уточнил, что вход в тоннель был обнаружен сотрудниками UNRWA десять дней назад и они предали данный факт огласке, выразив протест против действий движения, а также потребовали разъяснений у администрации сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что двое палестинцев были убиты военнослужащими Израиля на Западном берегу реки Иордан.