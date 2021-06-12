Москва, , 08:31 — REGNUM Сообщения о том, что Россия якобы предлагала Ирану современную спутниковую систему, благодаря которой Тегеран сможет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке, являются «ерундой». Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагменты которой размещены на странице телеканала в соцсети Twitter.

«Это просто фальшивые новости», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ранее появившееся сообщение газеты The Washington Post, в котором утверждалось, что Москва якобы готовится передать Тегерану спутники «Канопус-В».

"По крайней мере я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом, вероятно, знают об этом больше. Это ерунда и помойка», — добавил Путин.

В то же время, российский лидер отметил, что у Москвы есть планы по сотрудничеству с Тегераном, включая взаимодействие в военно-технической сфере.

При этом полная версия интервью Путина американскому телеканалу NBC должна быть показана 14 июня за несколько дней до встречи российского президента с его коллегой из США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что преступники, которые причастны к громким убийствам известных граждан РФ, найдены и часть из них находится в тюрьме.