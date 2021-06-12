Москва, , 08:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал бывшего президента США Дональда Трампа экстраординарной личностью и талантливым человеком. Об этом Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.

«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп является экстраординарной личностью, талантливым человеком, иначе он не стал бы президентом США», — сказал Путин.

Он добавил, что Трамп личность очень колоритная, кому-то он нравится, а кому-то — нет.

Особенность Трампа в том, что до того, как стать президентом, он не был частью американской большой политики и не являлся выходцем из американской политической верхушки.

Напомним, что в США демократы пытались представить Трампа чуть ли не как «русского шпиона», а также утверждали, .что выиграть выборы ему помогли «происки России».