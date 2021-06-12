Москва, , 08:10 — REGNUM Преступники, которые причастны к громким убийствам известных граждан РФ, найдены и часть из них находится в тюрьме. Об этом 12 июня рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Во время беседы, фрагменты которой размещены на странице телеканала в соцсети Twitter, ведущий перечислил случаи громких убийств и назвал имена журналистки Анны Политковской, бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, экс-министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — пояснил российский лидер.

При этом полная версия интервью Путина американскому телеканалу NBC должна быть показана 14 июня за несколько дней до встречи российского президента с его коллегой из США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что скандальные заявления главы Белого дома Джо Байдена о нем не вызывают у него каких-либо переживаний.