Луганск, , 08:09 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прервал визит в Россию и вернулся в свою страну после того, как на линии фронта в Донбассе украинские диверсанты убили пятерых военнослужащих ЛНР на наблюдательном пункте. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Напомним, что вечером 11 июня стало известно о гибели пятерых ополченцев Народной милиции ЛНР, которые находились на наблюдательном посту недалеко от населенного пункта Голубовское. Все пятеро были убиты выстрелами в голову. По данным луганских военных, работала украинская диверсионная группа.

Глава ЛНР находился в Крыму, где принимал участие в XIV международном фестивале «Великое русское слово».

«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки, я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил Пасечник.