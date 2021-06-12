Бухарест, , 08:08 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал законопроект, запрещающий использование оборудования китайской компании Huawei при создании сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает агентство Reuters.

Возглавляемое премьер-министром Флорином Кыцу правительство Румынии и парламент страны одобрили запрет на участие Huawei в проектах 5G двумя месяцами ранее. Решение о запрете использования телекоммуникационного оборудования Huawei вытекло из меморандума между США и Румынией, подписанного в 2019 году. Тогда правительства двух стран заявили о необходимости тщательной проверки поставщиков оборудования для сетей 5G.

Власти США обвиняют компанию Huawei в связях с правительством Китая. Представители американского правительства неоднократно призывали своих союзников отказаться от оборудования Huawei при создании телекоммуникационных сетей нового поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале правительство Бразилии допустило компанию Huawei к участию в проектах 5G.

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