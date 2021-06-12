Санкт-Петербург, 12 июня, 2021, 08:19 — ИА Регнум. «Футбольная деревня» Евро-2020, открывшаяся на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, в дни чемпионата одновременно будет принимать до 5000 человек. Это составляет 50% от вместимости фан-зоны — такой лимит заполняемости установлен по требованию Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади Петербурга

Проход на территорию площади организован через турникеты, что позволяет точно знать количество прошедших болельщиков и вовремя ограничивать приток посетителей. Заполненность площадки будет транслировать официальный сайт «Футбольной деревни», чтобы гости фестиваля болельщиков могли планировать ее посещение.

Как сообщили в Смольном, фан-зона на Конюшенной площади будет работать по 11 июля 2021 года, за исключением двух санитарных дней 25 и 30 июня.

Здесь организован показ матчей чемпионата Европы, турниры по мини-футболу, выступления музыкальных коллективов. Открыты игровая зона для детей и официальный магазин чемпионата Европы. В павильоне на территории «Футбольной деревни» открыта выставка по истории чемпионатов Европы по футболу.

Напомним, что, помимо «Футбольной деревни» на Конюшенной площади, у дворца спорта «Юбилейный» на проспекте Добролюбова 11 июня открылся «Парк футбола». Режим работы: ежедневно по 11 июля, по будням — с 12:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 21:00. В дни матчей, которые начинаются в 22:00, площадка будет закрываться за 15 минут до окончания трансляции.

На стадии плей-офф матчи чемпионата Европы по футболу также покажут в фан-зоне на Дворцовой площади, которая будет работать 2, 3, 6, 7 и 11 июля.