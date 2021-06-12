Берн, , 07:36 — REGNUM Встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, где пройдет саммит Россия — США, рассчитывает провести президент Швейцарии Ги Пармелан. Об этом он написал 11 июня на своей странице в Twitter.

Пармелан отметил, что в их встрече с российским лидером также должен принять участие глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Кроме того, швейцарский президент добавил, что его страна и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах и ведут уважительный диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня правительство Швейцарии объявило, что в стране вводится частичное ограничение на полеты из-за проведения 16 июня российско-американского саммита.

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